E’ andato in scena ieri alla Forte Arena di Santa Margerita di Pula l’attesissimo concerto di Tiziano Ferro, riprogrammato più volte negli ultimi anni (era inizialmente previsto a Cagliari) e che ha rischiato di saltare per motivi di location. Per fortuna, però, per i tantissimi fan presenti da tutta la Sardegna (e non solo), nella splendida cornice dell’Arena del Forte Village, Tiziano Ferro ha messo in scena oltre due ore di spettacolo, saltando di qua e di là nel suo grande repertorio di musica che ci accompagna ormai da vent’anni.

L’artista di casa a Los Angeles ha voluto sottolineare più volte durante la serata il suo affetto per una Terra, la Sardegna, che a sua volta gli ha restituito tanto amore nel corso degli anni e ha anche affermato di essere molto contento di essere tornato dopo diversi anni: “Sono molto felice di essere qui e di chiudere in questa fantastica location il nostro tour, iniziato più o meno un mese e mezzo fa”.

Tiziano Ferro ha subito iniziato forte con tanti dei suoi pezzi ormai famosissimi, come ad esempio “La differenza tra me e te”, la super hit “Sere nere”, una delle sue prime canzoni famose “Perdono” e “Ti scatterò una foto”. Dopo aver suonato anche “Destinazione mare”, l’ultima delle sue hit in ordine cronologico, si è ancora intrattenuto col pubblico interagendo, leggendo i vari striscioni dedicati e facendo battute con le persone, con cui riusciva anche a dialogare data la distanza minima dal palco. Dopo altre tre canzoni come “Ti scatterò una foto”, “L’amore è una cosa semplice” e “Ed ero contentissimo”, ecco l’omaggio alla sua grande amica Raffaella Carrà, con un video dedicato e, al termine, dopo anche il cambio d’abito, con il pezzo a lei dedicato “Raffaella canta”.

Dopo aver salutato Jovanotti e avergli mandato un abbraccio virtuale visto l’incidente in bicicletta capitatogli, ecco appunto “Balla con me”, canzone cantata proprio con il poliedrico artista romano; si prosegue poi con “Il regalo più grande”, “Addio mio amore” e “Alla mia età”, prima di un saluto all’amica Paola Cortellesi presente tra il pubblico (avvistata inoltre, la nota influencer Paola Turani, acclamatissima soprattutto dalle ragazze più giovani).

La seconda parte inizia con “L’ultima notte al mondo”, “Per dirti ciao” e “Accetto miracoli”, prima di un altro momento emozionante; nei megaschermi parte un video di Tiziano Ferro versione papà, alle prese con i suoi due figli, con a seguire la canzone “La prima festa del papà” che ha visto il cantante di Latina molto emozionato.

Il rush finale inizia con “E fuori è buio”, “Stop! Dimentica”, “Incanto” e “Il conforto” che precedono l’ultima canzone in scaletta prima del bis finale, ovvero “Non me lo so spiegare”. Prima dell’ultimissima parte, un altro appello alla Sardegna: “Spero di non far passare altri sette anni prima di tornare qui, non dipende da me, sono sempre felice di tornare e spero sempre di vedere il nome della Sardegna all’interno del mio tour. Spero in futuro ci siano sempre più spazi per suonare e fare della bella musica qui, altrimenti io mi accontento anche di un bar pur di venire a cantare da voi”.

Il bis inizia con una “Rosso relativo” rivisitata, prosegue con “Lo Stadio” e si conclude con “Il sole esiste per tutti” che chiude definitivamente la notte magica della Forte Arena”.

