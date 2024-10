Mentre le varie tifoserie si impegnano a supportare i candidati delle Primarie, la Rete continua ad esprimere le sue preferenze.

Spicca evidente il risultato sorprendente, 11,09% (ultimo aggiornamento) che sta ottenendo Tiziana Mori, ricercatrice specializzata in Promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, Responsabile Coordinamento Provinciale donne Idv, che vanta diverse esperienze in diversi ambiti, tra cui il volontariato (UNICEF e grandi Ong italiane operanti nel settore della cooperazione internazionale).

La stessa Mori effettua consulenze in questi ambiti, ed è già impegnata a gestire a livello regionale la sede di un'ong impegnata in emergenze umanitarie e cooperazione internazionale.

La sua discesa in campo corrisponderebbe nel divenire esponente del Terzo settore in Sardegna

Nel sito Web di Sardegna Remix è già arrivata all'11,09% delle preferenze, cifra che consentirebbe anche una sua candidatura indipendente, quindi ufficiale.

Ad una domanda sul Web un utente risponde così:

“Se volete davvero cambiare il modus operandi tipico dei partiti, con lotte intestine per accaparrarsi i posti migliori, e perciò essere inseriti in un progetto, dove al centro ci sia la persona, e poter " contare" anche voi, dovete scegliere assolutamente chi ha Coraggio nel gettarsi nell'arena politica, sostenendo perciò, Tiziana.

Come?

Anzitutto, continuando a votarla nel sondaggio, poi collegandovi al gruppo in Facebook "Parliamone insieme" dove si commentano tanti argomenti e si parla delle attività con idee progettuali valide da portare avanti in Sardegna.

Al momento giusto, ci sarà l'ufficialità del suo impegno, che per la serietà e forza innovativa della candidatura, richiede tempo per potersi preparare bene, coinvolgendo tante persone al progetto stesso, ciascuna in base alle sue competenze.

Ecco il link del gruppo Facebook:

https://www.facebook.com/groups/123072717708216/

Link del sondaggiohttp://sardegnaremix.wordpress.com/2013/07/05/sondaggio-sardegna-chi-vorresti-che-fosse-il-prossimo-governatore-della-sardegna/”