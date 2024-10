I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle 12, sulla strada tra Sassari e Ittiri per soccorrere un uomo che ha perso il controllo della propria auto.

L’incidente è avvenuto in prossimità del bivio per Tissi e fortunatamente non sono state coinvolte altre auto. Il conducente è stato successivamente trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118 intervenuta sul posto. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico per facilitare le operazioni di soccorso.