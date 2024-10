Sono iniziati oggi i lavori della futura rotatoria che verrà realizzata al posto dell’incrocio tra la SP 3, via Italia e via Europa a Tissi.

Ciò permetterà di rendere più regolamentato il traffico e ridurre, mediante una diminuzione della velocità di percorrenza, la probabilità di incidenti. Infatti il tratto rettilineo attuale di provinciale, pur lambendo in effetti il paese, viene sovente percorso dagli automobilisti a velocità eccessiva.

“La rotatoria, oltre a garantire un flusso più ordinato del traffico – ha dichiarato Sindaco GianMaria Budroni – costringerà gli automobilisti in arrivo dal lungo rettilineo in entrambi i sensi di marcia a rallentare sensibilmente, garantendo così maggior sicurezza alla circolazione stradale all’interno del perimetro urbano elemento essenziale è più che mai necessario ed improcrastinabile sulla circonvallazione tangente lateralmente il centro abitato, che costituisce un importante asse viario di collegamento tra la SP15m e la SP3, in direzione SS131 Carlo Felice, e i paesi limitrofi”.

“Sulla suddetta circonvallazione, confluisce tutto il traffico dei mezzi pesanti che attraversano il territorio comunale, altro aspetto – prosegue Budroni – è in ottica decoro urbano, finalmente raggiungiamo l’obiettivo di riqualificare uno degli ingressi al paese -conclude il sindaco- a sopra elencato cantiere, si aggiungeranno una serie di opere che vedranno il nostro paese cambiare aspetto e risolvere problematiche vecchie decenni”.

Per quest’interventi l’Amministrazione Comunale ha deciso di investire 140 mila euro interamente dal bilancio comunale consentendo, oltre alla realizzazione della citata rotatoria, di sistemare anche una parte di via Europa bisognosa da tempo di un intervento di rafforzamento e riasfaltatura.

Inoltre, si procederà alla realizzazione dell'impianto di illuminazione con pali e corpi illuminanti, nuovi marciapiedi e la raccolta della acque meteoriche unitamente all'impianto idrico dell’aiola verde.

Per tutto il periodo dei lavori sarà istituito un divieto di transito temporaneo in via Europa, per permettere un’esecuzione dei lavori più scorrevole. A questo proposito Via Europa sarà interessata da chiusura parziale-temporanee.

Nello specifico: chi percorrendo la Via Roma in salita volesse andare ad Ossi dovrà percorrere tutta la via e svoltare non in Via Europa ma in Via , cosi come chi percorrendo la Via Italia volesse svoltare a dx per Via Europa non potrà farlo ma dovrà svoltare in Via .

I divieti saranno limitati allo stretto necessario e potranno subire eventuali modifiche durante l’esecuzione dei lavori in funzione dello svolgimento degli stessi.