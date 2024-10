In nave con la Tirrenia per il Giubileo a soli cinque euro.

E’ la super promozione che la compagnia offre a tutti i fedeli residenti in Sardegna in vista del grande evento mondiale indetto da Papa Francesco. E’ possibile accedere a questa offerta acquistando un biglietto per le linee Cagliari-Civitavecchia e Olbia-Civitavecchia contemporaneamente al ritorno.

Le promozioni sono valide per i viaggi andata e ritorno compresi tra il 3 ed il 17 dicembre. Chi volesse acquistare cabine, poltrone o veicoli, potrà farlo pagando le tariffe previste per i residenti.

"In occasione di questo evento eccezionale per la cristianità, Tirrenia vuole testimoniare la sua partecipazione e la sua vicinanza a tutti i pellegrini con un segno tangibile - ha dichiarato Roberto Patrizi, direttore commerciale di Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione - grazie al quale Roma sarà più vicina a tutti i sardi che si recheranno in pellegrinaggio. Ci auguriamo che siano in molti ad approfittare di questa iniziativa. Per questo abbiamo lasciato una finestra temporale di due settimane per l'organizzazione del viaggio, con l'intenzione di agevolare quante più persone possibili".