Da oggi all'11 aprile, per ogni passeggero adulto pagante sulle navi Tirrenia-Moby dirette in Sardegna e Sicilia, il passeggero successivo prenotato contemporaneamente sullo stesso biglietto per le partenze dal 22 marzo all'11 aprile avrà uno sconto del 100% sulla tariffa, al netto di tasse, diritti e competenze.

La nuova promozione del gruppo Onorato prevede che il secondo biglietto gratuito si estenda anche a tutti i bimbi da zero a 11 anni, sempre al netto di tasse, diritti e competenze.

L'iniziativa si somma alla possibilità di cambiare il biglietto tutte le volte che si vuole senza alcuna penale per la modifica, fatte salve eventuali differenze tariffarie, e anche di "sospendere" il proprio biglietto per utilizzarlo nel 2022.