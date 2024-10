La Tirrenia sarà ancora il gold sponsor della Dinamo Banco di Sardegna per la stagione 2018-2019. Ad annunciarlo è la stessa società presieduta da Stefano Sardara. Un accordo fortemente voluto dalle due Società che permetterà di proseguire un cammino iniziato cinque anni fa.

«Siamo orgogliosi e onorati del rinnovo della partnership con Tirrenia – ha sottolineato Sardara -. il fatto che questo sia il quinto anno assume una valenza che va ben oltre una semplice sponsorizzazione ma significa dare continuità e quindi concretezza a un progetto che cresce anno dopo anno, con la volontà di farlo insieme e nella consapevolezza del valore che riveste per la squadra, per le due società e per l’intero territorio».

Sulla stessa linea Pietro Manunta, presidente della compagnai del gruppo Onorato Armatori: «Sostenere la Dinamo da cinque anni è per noi un onore e un privilegio. Questa società rappresenta tutti quei valori, umani e sportivi, ai quali il Gruppo Onorato tiene in modo particolare. Per noi – ha aggiunto – è importante proseguire questo cammino che vede due eccellenze sarde, con testa e cuore in Sardegna, proseguire in quel processo di crescita che da anni ci accomuna e ci rende così vicini».