Da oggi il viaggio con le navi di Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione si può acquistare anche attraverso i canali Moby. Una grande novità che amplia il network di vendita di Tirrenia sia sul mercato nazionale che su quelli europei.

A disposizione dei clienti Tirrenia, ci saranno, oltre che i canali di vendita già operativi della Compagnia, il sito internet (www.moby.it), il call center (199 30 30 40 ) e gli uffici Moby di Milano, Bologna, Firenze, Portoferraio, Roma e Napoli.

"Tirrenia prosegue dunque l’opera di semplificazione e snellimento dei sistemi di acquisto dei biglietti - dicono gli addetti ai lavori -. L’azienda sta inoltre lavorando sul processo di ottimizzazione del proprio sito, al fine di rendere sempre più fruibile il portale agli utenti".

Attualmente, attraverso i canali di vendita Moby, è possibile prenotare e acquistare i biglietti della Compagnia della balena blu, di Tirrenia e Toremar. In totale circa 40 mila partenze in tutto il 2016, con una capillare scelta di orari da 19 porti di partenza, che consentirà ai clienti di avere a disposizione in alta stagione fino a 200 partenze al giorno, ben 8 ogni ora.

Le tariffe di Tirrenia per la Sardegna partono da 18,50 euro per persona (tasse escluse);mentre i residenti e nativi sardi possono usufruire della nuova tariffa flat: passaggio a partire da 14 euro e auto a partire da 39 euro (tasse escluse).

A seguire tutti i collegamenti acquistabili sui sistemi Moby:

TIRRENIA

- Civitavecchia-Cagliari: Fino 2 partenze al giorno, in notturna

- Civitavecchia-Olbia: Fino ad 8 partenze al giorno, 6 diurne e 2 notturne

- Genova-Olbia: Fino a 2 partenze al giorno notturne (dal 21/07 al 04/09 alcune partenze sono in diurna)

- Genova-Porto Torres: Fino a 2 partenze al giorno notturne

- Napoli-Cagliari e Palermo-Cagliari: Fino a 4 collegamenti settimanali, notturni

- Civitavecchia-Arbatax e Genova-Arbatax: 4 partenze settimanali, notturni

- Napoli-Palermo: Fino a 2 partenze al giorno notturne

MOBY

- Livorno-Olbia: Fino a 4 partenze al giorno diurne e notturne

- Piombino-Olbia e Civitavecchia-Olbia: Fino a 2 partenze al giorno, diurne

- Genova-Olbia: Fino a 6 partenze al giorno tra diurne e notturne

- Corsica: fino a 10partenze al giorno tra diurne e notturne

MOBY E TOREMAR (Il Ponte per l’Elba)

In alta stagione una partenza ogni 20 minuti tra Piombino e l’Isola d’Elba (Portoferraio, Rio Marina, Cavo).