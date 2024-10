Il Comune di Teti per il secondo anno consecutivo ha attivato i tirocini formativi destinati ai giovani laureati e diplomati.

I ragazzi, inseriti nella struttura amministrativa dello stesso Comune, ottengono un rimborso di 500 euro mensili per sei mesi, ma è possibile prorogare il progetto per un anno.

<<Si tratta di un’opportunità di formazione che consente di ottenere una certificazione spendibile nei concorsi - spiega il sindaco Laila Dearca -. I tirocinanti offrono anche un importante supporto in una situazione in cui gli organici del Comune sono ridotti all’osso. Non diamo borse di studio finalizzate a se stesse, ma in questo modo vogliamo offrire la possibilità di avere attestati importanti per poter trovare un lavoro>>.