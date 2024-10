Sono giunti a Gavoi da pochi giorni, ricevuti dal Sindaco, dall’Assessore della Cultura e Identità, dal consigliere delegato alle Politiche Giovanili e da alcuni funzionari del Comune, quattro giovani provenienti dalla Galizia (Spagna) che partecipano al Programma Gioventù di mobilità transnazionale Galeuropa promosso dal Governo di Galizia e attuato grazie alla collaborazione tra il Comune di Gavoi, l’Associazione Socio Culturale gallega Luenda e l’Associazione Tumbarinos di Gavoi.

I giovani parteciperanno a tirocini di formazione lavorativa che si concluderanno il 20 novembre prossimo grazie alla disponibilità del Comune di Gavoi che li ospita in diversi uffici, in una logica di collaborazione tra enti ed associazioni europee, che hanno già avuto modo di collaborare per la realizzazione di progetti come Gioventù per L’Europa ed Erasmus +, di scambi culturali giovanili e Seminari, ai quali hanno preso parte numerosi giovani di Gavoi e della Barbagia.

L’attività rientra tra gli obiettivi operativi programmatici dell’amministrazione comunale nata dal Movimento Comunidade, declinati nel Documento Unico di Programmazione 2016 (Relazioni Internazionali - Politiche Giovanili – Progetti Interculturali).

“È intenzione della nostra amministrazione – afferma Gianfranco Delussu, consigliere delegato alle Politiche Giovanili - rinforzare le relazioni internazionali esistenti e promuovere nuovi incontri ufficiali e informali fra popoli, soprattutto fra i giovani cittadini, all’insegna dell’accoglienza, della cultura, della solidarietà internazionale.

Abbiamo intessuto relazioni con il Consolato Catalano in Sardegna con il quale si progettano azioni culturali congiunte – prosegue Delussu – e adesso è la venuto il momento di accogliere giovanissimi ragazzi spagnoli che faranno un’esperienza on the job presso i servizi del comune e un’esperienza altrettanto formativa di conoscenza reciproca con i coetanei gavoesi e la comunità intera”.

I tirocini formativi approvati dalla Giunta il 29 luglio scorso, come l’intero progetto, sono finanziati dall'