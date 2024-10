Il traffico sulla statale 131 è rimasto bloccato per alcune ore questa mattina per consentire la rimozione di un Tir che si era schiantato contro il guardrail. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte, in territorio di Oristano, sulla corsia direzione Cagliari tra il bivio di Fenosu e quello di Santa Giusta.

L'autista è rimasto illeso e non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto è intervenuta subito la Polizia stradale di Oristano che ha regolato il traffico fino alle prime luci dell'alba, quando i Vigili del fuoco del Comando provinciale hanno cominciato le operazione di recupero del mezzo, che era rimasto incastrato tra le lamiere del guardrail e il traffico è stato interrotto fino alla conclusione dell'intervento.