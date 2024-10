Tim accelera con la banda ultralarga in Sardegna e lancia la connessione super-veloce fino a 200 megabit in download e 20 in upload in 21 Comuni.

Oltre alla normale navigazione in rete sarà possibile accedere più velocemente ad applicazioni e servizi, come ad esempio lo streaming di video in Hd, praticare il gaming on line multiplayer in alta qualità e disporre di contenuti multimediali anche contemporaneamente su smartphone, tablet e smart TV.

Si potrà inoltre caricare in tempi molto più rapidi foto, video e file di grandi dimensioni. I 21 Comuni interessati sono: Alghero, Assemini, Cagliari, Carbonia, Elmas, Iglesias, Ittiri, Macomer, Monserrato, Nuoro, Olbia, Oristano, Porto Torres, Quartu Sant'Elena, Sassari, Selargius, Serramanna, Settimo San Pietro, Sinnai, Tempio Pausania e Terralba.