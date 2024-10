«La strada statale 128, nel tratto che collega il paese a Ovodda e Tonara, necessita di un intervento urgente, prima che possa verificarsi qualche brutto incidente».

Il sindaco di Tiana, Bruno Curreli, denuncia lo stato di incuria in cui versano le cunette dell'arteria e chiede un intervento immediato da parte dell'Anas affinché la carreggiata non diventi, come spesso accade, una pozza d'acqua pericolosa per gli automobilisti. «All'uscita del paese, andando verso Tonara, all'altezza del cimitero - spiega Curreli - quando piove, il manto stradale si allaga e crea numerosi problemi agli automobilisti che rischiano di finire fuori strada, soprattutto in prossimità della curva».



L'ultima segnalazione al capo dipartimento dell'Anas è stata inoltrata venerdì scorso, ma nessuno è ancora intervenuto. «I tratti di carreggiata a rischio sulla 128 sono diversi », conclude Bruno Curreli segnalando che «anche sulla Provinciale che da Tiana porta a Teti si verifica la stesso rischio-allagamento della carreggiata».