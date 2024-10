TIANA, ESPLOSIONE VILLETTA. MARITO E MOGLIE TROVATI MORTI

"Stiamo operando lentamente per evitare demolizioni e crolli nella speranza di estrarre vivi i due coniugi. C'è il nostro personale specializzato in terremoti, movimentazione macerie e ricerca persone. Le operazioni saranno ancora lunghe, la Protezione civile ci sta dando una mano per il supporto logistico, nel frattempo stiamo organizzando l'arrivo di tre colonne con i fari per illuminare il sito appena fa buio". A parlare è il comandante dei vigili del fuoco di Nuoro, Antonio Giordano, che guida le operazioni di ricerca dei due coniugi, Marilena Ibba e Guglielmo Zedda, di 55 e 59 anni, rimasti intrappolati tra i detriti dopo il crollo della loro villetta, a Tiana (nel Nuorese), probabilmente in seguito a una fuga di gas, da cui sono stati recuperati vivi i genitori della donna, Duccio Ibba ed Eugenia Madeddu, di 90 e 83 anni.

Al lavoro ci sono 70 pompieri giunti da tutti comandi provinciali della Sardegna con i colleghi del Nucleo cinofili di Sassari, Lanusei e Tempio, decine di uomini della Protezione civile e tanti volontari. Sul posto anche il Prefetto del capoluogo barbaricino Luca Rotondi.

Ancora da chiarire la dinamica dell'esplosione che ha provocato il crollo della villetta questa mattina intorno alle 7:45. Una prima ipotesi, secondo l'ingegner Giordano, si può già azzardare: "La casa è rimasta disabitata per 15 giorni per le ferie dei proprietari, rientrati ieri sera da una crociera, ed è possibile che ci sia stata a lungo una perdita di gas e che l'abitazione stamattina si sia saturata. È probabile - ricostruisce il comandante dei vigili - che l'accensione di un interruttore o della macchinetta per il caffè abbia fatto da innesco per l'esplosione, ma sono ipotesi che devono essere ancora verificate. Quel che è certo è che l'innesco è partito dai piani bassi e ha tirato giù l'intera palazzina, con i detriti scaraventati a centinaia di metri di distanza, in piena campagna. Noi non ci fermeremo un attimo - assicura Giordano a proposito delle operazioni in corso - lavoriamo duramente con persone, sonde e mezzi di ogni tipo per cercare di salvare i due coniugi".

