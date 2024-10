Esplosione in un'abitazione nella periferia di Tiana, questa mattina. La deflagrazione ha fatto crollare l'edificio sito in via Nazionale.

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 8.20, all'interno vi sarebbero quattro persone. Due di queste sono state estratte dalle macerie, mentre sono in corso le ricerche degli altri due occupanti.

L'esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Sul posto sono intervenute le squadre del Distaccamento di Sorgono e del Comando di Nuoro.

In arrivo da Tempio l'unità cinofila e da Cagliari il Nucleo Usar.

Qui gli aggiornamenti