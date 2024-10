È stato fermato a un posto di blocco e sottoposto a un’ispezione. P. A. titolare di un panificio di Thiesi, era alla guida del suo furgone coibentato, all’interno trasportava le ceste del pane.

La polizia stradale di Macomer lo ha fermato, questa mattina, all’altezza di Giave, nel corso dei controlli è emerso che le condizioni igieni che del mezzo erano pessime. Inoltre accanto ai contenitori ce n’era uno che conteneva una lattina di idrocarburi e panni sporchi.

Gli agenti hanno quindi provveduto al sequestro della merce e insieme agli ispettori della Assl di Sassari - distaccamento di prevenzione Nord Sardegna – hanno eseguito un’ispezione all’interno del panificio dove sono state riscontrate ulteriori irregolarità sull’igiene. le precarie condizioni igieniche del locale hanno indotto gli ispettori della Asl e gli agenti a ordinare la sospensione della produzione del pane con diffida alla riapertura del forno subordinata a nuovo controllo.

Il proprietario è stato sanzionato per la mancata etichettatura dei prodotti alimentari e necessaria alla tracciabilità degli stessi, per l'omissione sul rispetto delle norme di autocontrollo in materia di Haccp "normativa internazionale dei fornitori di sostanze alimentari" , destinate a chi produce, vende e trasporta sostanze alimentari. Il locale, inoltre presentava ulteriori anomalie relative alla regolarità edilizia in materia di produzione di sostanze alimentari.

Il prodotto alimentare era destinato alla vendita al dettaglio nei vicini paesi di Pozzomaggiore, Bonorva e Giave.