La storia della gara a chitarra dalle origini sino agli anni settanta. Sarà questo il tema della conferenza che il professor Rolando Piana di Bulzi terrà domenica 28 ottobre alle 17.30, nella sala Aligi Sassu di Thiesi.

La manifestazione, voluta fortemente dalla locale Pro loco, ha l’intento di far riscoprire agli appassionati e agli intenditori “Su Cantu a Boghe de Chiterra”, in modo particolare con l’accompagnamento ad arpeggio, cioè con l’ausilio delle dita, un antico modo di suonare che ormai, salvo alcune rarissime eccezioni (Pietro Nieddu, Bachisio Masia, Gian Nicola Biosa e Daniele Pintus), sta cadendo in disuso.

Anche grazie all’ausilio di documenti audio, il professor Piana ripercorrerà questo periodo storico fatto di personaggi e avvenimenti che hanno segnato un’epoca del canto sardo logudorese. Un accenno verrà fatto anche al thiesino Leonardo Pais “Paiseddu”, protagonista di alcune serate negli anni trenta.

Come da consuetudine nella conferenze tenute da Piana, avrà luogo anche un’esibizione che vedrà protagonisti Gian Daniele Calbini di Perfugas, Luigino Cossu di Tempio Pausania, nipote d’arte (il nonno, Luigino Cossu senior, è stato uno dei più grandi cantadores a cavallo tra gli inizi degli anni venti e il 1972) e Marco Manca di Usini, accompagnati alla chitarra arpeggiata da Pietro Nieddu di Borutta.