Domenica 8 luglio, un bellissimo sole ha accompagnato "S'alzola", un antico rito riproposto dal Comitato di San Narciso 2018 di Thiesi. L'usanza, che rievoca un particolare della vita agricola, è stata ripristinata nel 2015 dopo quasi vent'anni di assenza.

Così come nel 2017, "Sos Massajos" hanno deciso di dare spazio alle fave che sono state coltivate in un terreno alla periferia del paese. L'obiettivo non è solo quello di trascorrere una giornata in allegria, ma anche quello di non far dimenticare queste antiche tradizioni.

Il programma della festa proseguirà ora sabato 14 luglio alle 18.00, nella Chiesa di Santa Croce, con la recita dei vespri solenni. Domenica 15 alle 10.30, sempre a Santa Croce, sarà celebrata la messa solenne. Seguirà il pranzo presso i locali del Cres, nei pressi delle scuole elementari, e l'esibizione di giovani cantadores a chiterra.