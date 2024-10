Ottimi risultati per l’Istituto Comprensivo di Thiesi al Rally Matematico Transalpino. Anche quest’anno, infatti, l’Istituzione scolastica ha partecipato alla ventiseiesima edizione della gara promossa dall’Associazione Rally Matematico Transalpino, portando nella finale provinciale ben tre classi: le classi quarta A e quinta B della scuola primaria di Thiesi e la classe seconda A della scuola media di Bonnanaro-Torralba.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di promuovere la risoluzione di problemi per migliorare l'apprendimento e l'insegnamento della matematica tramite un confronto fra classi. Inoltre, viene data la possibilità agli allievi di sviluppare le loro capacità, oggi essenziali, di lavorare in gruppo nel farsi carico dell'intera responsabilità di una prova.

Il Rally matematico transalpino (RMT) è un confronto nell'ambito della risoluzione di problemi di matematica, fra le classi scolastiche che vanno dalla terza elementare al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, che si svolge in Algeria, Argentina, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo e Svizzera. In ognuna di queste nazioni, vengono proposti gli stessi problemi, tradotti in maniera puntuale da una lingua all’altra, con le medesime analisi e i medesimi criteri di attribuzione dei punteggi, condizioni analoghe di somministrazione delle prove.

È la classe intera che è responsabile delle risposte date. Gli allievi devono produrre una soluzione unica per ciascuno dei problemi. Non c'è solo la "risposta giusta" che conta, le soluzioni sono giudicate anche in base al rigore dei passaggi e alla chiarezza delle spiegazioni fornite.

Le prime due gare si sono svolte, rispettivamente, nei mesi di febbraio e marzo, presso la sede dell’Istituto Comprensivo mentre la finale ha avuto luogo il 17 maggio, presso il Polo Tecnico Devilla a Sassari.

Il risultato è andato oltre più rosea aspettativa: i bambini della quarta A accompagnati dalle insegnanti Chicca Budroni ed Elisabetta Cossu e gli alunni della quinta B accompagnati dalle insegnanti Antonia Tanca, Franca Chessa, si sono classificati primi nelle loro rispettive categorie. Inoltre, gli alunni della seconda media di Bonnanaro-Torralba, accompagnati dalle insegnanti Angela Uras e Giusy Deriu, si sono classificati terzi sempre nella loro categoria.

Un ottimo risultato per questi ragazzi, ma anche una bellissima esperienza per loro. Un nuovo ambiente e nuovi compagni con i quali si è avuto un contatto diretto grazie alla Dirigente Scolastica dell’Istituto ospitante, Nicoletta Puggioni, e un bravo e simpatico animatore.

Le insegnanti hanno voluto ringraziare l’associazione Rally Matemarico Transalpino nella persona del professor Tore Sini, per la costante promozione e divulgazione di nuove metodologie nell’ambito dell’insegnamento della matematica insieme agli altri componenti dell’ARMT di Sassari e la dirigente scolastica Nicoletta Puggioni per la disponibilità dimostrata.