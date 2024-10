Venerdì 10 novembre alle 11.30, la sala Aligi Sassu di thiesisarà il teatro di un incontro tra l’Assessore regionale all’Agricoltura Pierluigi Caria e gli imprenditori agricoli.

L’appuntamento viene a distanza di pochi giorni da quello organizzato nelle campagne di Mores organizzato dagli amministratori locali del Logudoro e dagli allevatori.

Il tema è di stretta attualità: il grave problema che in questo momento mette in ginocchio l’intero comparto agricolo. Un grido di allarme è stato lanciato, in modo particolare, dagli allevatori di bovini che chiedono, senza ulteriori rinvii, un serio e urgente intervento per sostenere il mancato reddito delle aziende agricole e zootecniche causato da una continua siccità che sta determinando un forte indebitamento e soprattutto il rischio di chiusura per molte di queste.

Un appello lanciato anche dagli amministratori che si sono schierati da subito al fianco degli allevatori per fare fronte comune affinché con il governo Regionale si affronti concretamente e immediatamente il problema. Così il sindaco di Thiesi Gianfranco Soletta: «abbiamo richiesto all’assessore questo incontro per riconquistare la dignità a tutela del reddito delle aziende agricole e dei giovani agricoltori e per sollecitare le istituzioni regionali alle responsabilità di prendere definitivamente in carico il problema e di scongiurare la chiusura delle aziende agricole. Le scorte che abbiamo prodotto sono finite lingue».

«Tra un po’ esauriremo anche quelle abbiamo acquistato e non abbiamo più la possibilità di acquistarne altre perché non se ne trovano e quelle poche che ci sono hanno prezzi proibitivi» commenta un allevatore seriamente preoccupato per il futuro della sua azienda.

Si unisce al coro anche il Consigliere regionale del Partito dei Sardi Piermario Manca: «Molto è stato fatto per la siccità ma rimangono ancora molte emergenze ed in particolare ristorare tutti i comparti agricoli in tempi brevi; possibilmente prima dell'approvazione della finanziaria e trovare soluzioni percorribili perché i finanziamenti previsti dal PSR e dalla PAC arrivino in tempo certi per poter assicurare una programmazione aziendale certa per i prossimi anni per tutte le aziende agricole».