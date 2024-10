Nei giorni scorsi, la Sala Aligi Sassu ha ospitato la cerimonia di premiazione della seconda edizione di “Thiesi in fiore”, il concorso bandito dall’amministrazione comunale per incentivare i cittadini a rendere più bello ed accogliente il paese con l’utilizzo dei fiori e del verde.

Due le sezioni previste: una destinata a premiare i balconi e le parti esterne delle abitazioni private e l’altra gli scorci, aiuole e piazzette pubblici. Il primo premio se la è aggiudicata la signora Gianna Moro mentre il secondo è andato alla signora Andreuccia Puggioni. Il terzo, ex aequo alle signore Marina Tanca e Antonella Solinas.

Il vincitore della seconda sezione è stato il gruppo spontaneo del vicinato per la cura della piazzetta del Convento, il secondo al gruppo spontaneo di via Roma che ha sistemato le aiuole del sottopassaggio. I premi, consistenti in buoni acquisto presso i negozi di fiori del paese, sono stati consegnati nella cerimonia di premiazione tenutasi l’11 luglio scorso.

Ai partecipanti è stato consegnato un attestato e un omaggio floreale. “Sono soddisfatta perché in questa edizione è aumentato il numero dei concorrenti e la qualità delle composizioni è molto alta. Ringrazio tutti i partecipanti e i componenti della giuria per la loro disponibilità”, queste le parole dell’Assessora Gavina Tola.

“Sono veramente contento – così il Sindaco Gianfranco Soletta – della risposta e dell’entusiasmo dei cittadini in questa seconda edizione di "Thiesi In Fiore" che è stata non solo la conclusione di un concorso ma anche un bel momento di incontro diretto con la cittadinanza che ha colto l'occasione per darci suggerimenti ed esporci criticità che cercheremo di migliorare”.