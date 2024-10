Resterà sino a stanotte, presso la banchina Dogana-Segni, “The World", il “Condominio galleggiante” che ha attraccato ieri mattina a Porto Torres.

196 metri di lunghezza, 12 ponti e 43mila tonnellate di stazza, la nave ospita circa 200 abitanti provenienti da 45 diversi paesi e 280 membri dell’equipaggio, oltre alla presenza 106 lussuosi appartamenti, un'area fitness e cocktail, sala biliardo, un percorso golf, un campo da tennis, uno spazio per il jogging, la piscina, il cinema teatro e la biblioteca.

«È la prima volta che la nave arriva a Porto Torres e siamo contenti che i proprietari abbiano scelto la nostra città come tappa del loro tour, segno che la destinazione del Golfo dell'Asinara è appetibile anche per questo tipo di target, molto elevato», ha sottolineato il sindaco Sean Wheeler.

Grazie una guida di Porto Torres e una pubblicazione sull'isola parco, che saranno custodite nella biblioteca riservata ai residenti, i “Residenti” avranno modo di visitare le bellezze artistiche della città.

«La predisposizione di una postazione di infopoint e accoglienza nel sottobordo ha colpito positivamente i responsabili della compagnia. Il tour operator del condominio galleggiante ha realizzato questa mattina anche un video in cui si parla del patrimonio culturale di Porto Torres, della basilica, delle aree archeologiche, del Museo del Porto, delle spiagge, del cibo, del nostro abito tradizionale e dell'isola dell'Asinara, che sarà poi proiettato a bordo della nave. Si tratta di una forma di promozione spontanea – afferma l'Assessora al Turismo, Mara Rassu – un'occasione da sfruttare così come lo è ogni arrivo di navi da crociera, per proporci come destinazione al centro del Golfo dell'Asinara, dentro un territorio che sta crescendo in termini di attrattività». All’arrivo della nave era presente anche gruppo folk Li Bainzini Etnos.