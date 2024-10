Il prossimo mese di gennaio, il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari ospiterà una cinquantina di giovani studenti stranieri di musica impegnati in “The Travelling Orchestra”, un progetto di scambio culturale finanziato dall’Unione europea.

Per l’occasione arriveranno in città ragazzi dai conservatori di Poitiers (Francia) e Malaga (Spagna), che condividono questa esperienza con i coetanei dell’istituzione musicale cagliaritana.

Partito nei mesi scorsi, “The Travelling Orchestra”, basato sul valore della musica come aggregante e strumento di dialogo tra culture diverse, è rivolto a giovani d’età trai 15 e i 19 anni ed è articolato in tre tappe: la prima, a ottobre, ha visto gli studenti dei conservatori di Cagliari e Malaga, insieme agli insegnanti accompagnatori, ospiti del conservatorio di Poitiers per una settimana.

A gennaio i sette giorni di ospitalità spetteranno al capoluogo sardo, mentre ad aprile a ospitare l’Orchestra viaggiante sarà Malaga.