Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Teulada hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per minaccia a pubblico ufficiale e comminato una sanzione amministrativa per ubriachezza nei confronti di un marocchino 33enne, commerciante.

Secondo quanto riferito l’uomo, sottoposto a controllo dai militari in via IV novembre, nel comune di Giba, in evidente stato di ubriachezza si è avvicinato alla propria auto parcheggiata, un'Audi A4, risultata sprovvista di copertura assicurativa, e li ha minacciati al fine di costringerli a non procedere nelle contestazioni a suo carico.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e per il 33enne è scattata la denuncia.