Durante un’esercitazione militare con l’uso di elicotteri nel poligono di Capo Teulada, intorno alle 18,30 è divampato un incendio. Le fiamme sarebbero state circoscritte nell’area interdetta soggetta a raccolta di campioni per la predisposizione delle bonifiche o in una delle aree contigue.

Il Corpo forestale della Regione non è potuto intervenire a causa della pericolosità di un'eventuale operazione a terra nella zona e soprattutto per l’impossibilità di levarsi in volo degli elicotteri antincendio nelle ore successive al tramonto.