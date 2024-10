Da domani, anche la spiaggia Tuerredda, nel Comune di Teulada, sarà a numero chiuso per evitare il sovraffollamento. Massimo 1.100 il numero di bagnanti che vi potrà accedere.

All'ingresso dell'arenile ci sarà il personale del Comune, che conteggerà gli accessi sino al raggiungimento della capienza massima.

Dei 1.100 posti disponibili, 729 sono per la spiaggia libera e 371 sono riservati agli stabilimenti privati. I bambini sino ai 3 anni non verranno conteggiati. Per verificare in tempo reale i posti disponibili basterà collegarsi sul sito del Comune.