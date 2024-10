“Da settembre 2021 la comunità di Teulada sta affrontando una drammatica situazione: vi è un solo medico di medicina generale a causa del pensionamento della titolare del secondo ambulatorio. Da quel momento la carenza è stata temporaneamente coperta dai medici di guardia medica che per conto di ATS e fuori dal loro orario “istituzionale” si rendono disponibili per alcune ore settimanali per effettuare prescrizioni”.

“Circa alla metà della popolazione, 1500 cittadini circa, non è garantita una continuità assistenziale ottimale e a questo si aggiunga il fatto che la popolazione della nostra comunità è in gran parte anziana con molti soggetti “fragili” in quanto colpiti da più patologie se non anche allettati”.

Sono le parole del gruppo di opposizione del Consiglio comunale di Teulada, presenti in una nota inviata al prefetto di Cagliari, per segnalare la situazione sanitaria del paese, molto sentita da tutti, in particolare dal capogruppo Paolo Luigi Dessì, che ha deciso di organizzare due giornate di raccolta firme per sensibilizzare sul disagio in cui la popolazione di Teulada naviga da tempo dal punto di vista sanitario: “Teulada è sempre l’ultimo luogo ad essere scelto durante i bandi per i nuovi medici, vorremo si facesse di più per risolvere il problema, e fare in modo di aumentare le agevolazioni per gli eventuali medici di base che sceglieranno questo Comune. Purtroppo l’Amministrazione comunale non si è fatta valere abbastanza, quindi cerchiamo di farci sentire maggiormente con questa raccolta firme. Così non si può continuare. Si è riusciti a trovare una soluzione in altri piccoli Comuni, come Santadi e Villaperuccio, perchè Teulada deve rimanere isolata?"

“Considerato che l’unico Medico di Medicina Generale presente presta la propria attività, per pazienti che non ha in carico, esclusivamente a pagamento e che il presidio ospedaliero più vicino dista circa 40 km (45 minuti di automobile), ci troviamo a dover affermare che un diritto fondamentale come quello alla salute e all’assistenza, sancito peraltro dalla Costituzione Italiana, viene al momento negato o quantomeno fornito in maniera inadeguata” afferma il gruppo di opposizione.