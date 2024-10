Questa mattina, nel “Piazzale Silvio OLLA” della Caserma “S. Pisano” di Teulada, sede del 1° Reggimento Corazzato, alla presenza del Vice Comandante del Comando Militare Autonomo della Sardegna, Generale di Brigata Gian Luca GIOVANNINI, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento al vertice del 1° Reggimento Corazzato tra il Colonnello Sandro BRANCA cedente, ed il Colonnello Giuseppe MAUTONE subentrante.

Alla cerimonia hanno presenziato le massime autorità Civili, Religiose e Militari locali, le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ed i Gonfaloni dei Comuni di Teulada e S. Anna Arresi.

Durante i due anni trascorsi al vertice del 1° Reggimento Corazzato, il Colonnello Sandro BRANCA ha diretto molteplici attività, tra cui l’attività di supporto a favore delle truppe in addestramento della Forza Armata, in attività di approntamento per le missioni nei principali teatri operativi, quali l’Afghanistan ed il Libano. Ha inoltre promosso e rinnovato, i già consolidati Protocolli d’intesa volti a favorire le comunità locali, come la fruizione di spiagge site all’interno del poligono ed il couso di vaste aree a favore dei pastori.

Il nuovo Comandante, il Colonnello Giuseppe MAUTONE, ha frequentato il 167° Corso dell’Accademia di Modena, e proviene dal Comando Logistico dell’Esercito.