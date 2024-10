Momenti di paura questo pomeriggio a Teulada per i passeggeri di un pullman, sul quale è improvvisamente scoppiato un incendio.

Sul mezzo, che in quel momento era fermo, erano presenti alcuni passeggeri, che hanno fatto in tempo a lasciare l'autobus prima che le fiamme divampassero. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e le cause che hanno provocato l'incendio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Teulada che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

Foto di Nadir Gallese tratta da facebook