Pubblichiamo l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari con la quale si annullano le esercitazioni previste dal 1 al 10 ottobre nella base militare di Teulada.

L'ordinanza è stata pubblicata nel suo profilo facebook dal deputato sardo Mauro Pili che ha commentato così la notizia: "Si tratta di un risultato importante. Un passo rilevante".

"L'annullamento delle esercitazioni ad ottobre - spiega il deputato Pili - verrà giustificato non certo come una resa alle nostre denunce e proteste. E qualcuno farà notare che non sono state sospese quelle di settembre, che dovrebbero svolgersi per 8 giorni dal 22. Queste ultime potrebbero essere esercitazioni leggere anche se dichiarate a fuoco. Ma aver annullato un'esercitazione così rilevante come quella di ottobre è il segno evidente che non dobbiamo e non possiamo smobilitare. Noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo".