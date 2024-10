Via libera al Testo Unico sul Turismo approvato dalla Commissione “ Attività Produttive” del consiglio regionale, astensione da parte della minoranza, il documento verrà presentato nelle prossime settimana in Aula per l'approvazione definitiva.

Il Documento vede la luce dopo un anno di discussione ed è la sintesi di 14 diverse proposte di legge, presentate da maggioranza e opposizione.

L'obiettivo è promuovere e sostenere il comparto come settore produttivo prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna. L' esecuzione del Piano sarà affidata alla DMO, Destination Management Organization, un ente pubblico- privato il cui compito sarà individuare le modalità per la Promozione Turistica della Sardegna.

Importante all'interno del Testo è anche il concetto di eterogeneità dell'offerta, infatti, la Regione punta ad estendere e orientare l'attenzione verso le zone interne dell'Isola per valorizzarne il patrimonio culturale ed ambientale.

Nella legge è presente anche la nuova classificazione delle strutture ricettive suddivise in tre tipologie: Alberghiere, all'aperto ed extralberghiere. Sono state inoltre previste anche nuove modalità operative per le agenzie di viaggio e le agenzie turistiche.

Grande soddisfazione da parte del Presidente della Commissione, Luigi Lotto, secondo il quale: “ L'obiettivo è quello di rendere attrattivi tutti i territori dell'Isola coniugando mare, montagna, cultura e ambiente.”