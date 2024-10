In poche settimane sono già stati screenati oltre 1.700 dipendenti dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. L'adesione, spiegano, "è stata fortissima con punte per reparti e servizi prossimi al 100%".

Allo screening, che si è concluso il 7 settembre, si sono affiancati i tamponi rinofaringei, eseguiti su tutti i dipendenti rientrati dalle ferie e che lavorano al Policlinico e al San Giovanni di Dio.

L’indagine sierologica ha evidenziato un contatto col virus di appena lo 0.3 per cento del totale dei dipendenti screenati. Un dato perfettamente in linea con i risultati ottenuti in Sardegna dallo studio di sieroprevalenza dall'Istituto Superiore di Sanità.

«Questi test ed esami – spiega il direttore generale Giorgio Sorrentino – sono importanti per garantire sicurezza a tutto il personale e ai pazienti dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari».