“Sono stato informato di un nuovo caso di positività Covid-19 di un nostro concittadino, attualmente ricoverato all’ospedale di Cagliari. Sottolineo che questo terzo nuovo caso di positività non è collegabile e riconducibile agli altri due casi presenti nel nostro paese”.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu.

“Il mio primo sentimento unito a quello dell’amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità – aggiunge – è quello di vicinanza e sostegno verso il nostro concittadino augurandogli una pronta guarigione”.

“Sono stato inoltre informato che, come da prassi, sono in corso le ricostruzioni di tutti i tracciamenti per ricostruire eventuali contatti avuti dal nostro concittadino nei giorni scorsi. Sarà nostra cura non appena avremo aggiornamenti ufficiali e notizie importanti, – conclude il primo cittadino – comunicarlo a tutta la cittadinanza”.