Proseguono gli eventi della terza edizione del “Festival organistico internazionale”, promosso dal Conservatorio di Cagliari con la consulenza artistica del Maestro Angelo Castaldo.

Dopo i concerti tenuti dagli ospiti internazionali arrivati dall’Ungheria e dalla Finlandia, venerdì 1 dicembre toccherà agli studenti della classe di Organo dell’istituzione musicale cagliaritana. Il palcoscenico sarà quello della Cattedrale di Santa Maria dove, alle 19.00, Sara Pirroni, Benedetta Porcedda, Fabrizia Lobina e Domenico Lavena insieme al loro maestro Angelo Castaldo, saranno i protagonisti di un recital tutto incentrato sulla musica organistica francese.

In questi ultimi anni, la classe di organo ha posto in essere numerosi progetti che hanno portato diversi allievi organisti a suonare in Germania, Francia e in molte città italiane, a registrare CD, a partecipare a concorsi e rassegne internazionali.