Anche quest’anno, il Comune di Romana ha deciso di favorire il diritto allo studio in favore dei ragazzi residenti, pubblicando il bando di concorso della edizione dei “Premi di Laurea”, giunto alla terza edizione e riservato agli studenti che hanno concluso il loro percorso per la laurea triennale, specialistica o del vecchio ordinamento.

Potranno partecipare coloro che sono in possesso della residenza in paese e che hanno conseguito il diploma di alurea in qualsiasi Università italiana nell’anno accademico 2016-2017.

Il modulo di partecipazione, disponibile nell’Ufficio protocollo del comune o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.romana.ss.it, dovrà essere consegnato entro il 15 luglio. Inoltre, gli interessati dovranno presentare la copia della tesi di laurea che sarà conservata nella biblioteca comunale “Paolo Dettori” e le fotocopie della carta d’identità e del codice fiscale. l’importo stanziato sarà di 500 per ogni neolaureato.