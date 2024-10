Malore in spiaggia nella tarda mattinata a Foxi Murdegu, nel comune di Tertenia, in Ogliastra. Una donna di 58 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata trasportata con l'elisccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo aver avuto un arresto cardiocircolatorio sul bagnasciuga.

Le sue condizioni sono gravi. La 58enne ha accusato il malore subito dopo aver messo i piedi in acqua e si è accasciata a riva. Sono stati i bangnati della spiaggia a chiamare il 118, da qui il trasferimento in ospedale a Cagliari.