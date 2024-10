Dovrà rispondere dei reati di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma clandestina un 45enne di Tertenia arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato.

I militari lo hanno tratto in arresto al termine di una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta, e al successivo sequestro, di un chilo di marijuana, 100 grammi di cocaina e un fucile a pompa calibro 12.

La marijuana era custodita in alcune confezioni di plastica termosaldata, mentre la cocaina è stata rinvenuta già confezionata in involucri di cellophane trasparente pronti per la vendita. I militari della stazione di Tertenia hanno operato con l'ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Abbasanta recuperando anche materiale per il confezionamento delle dosi.

L’uomo ora si trova ai domiciliari.