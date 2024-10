Anche a Tertenia, dopo pochi giorni dalla riapertura, sono già state sospese le attività scolastiche in presenza. Nell'ordinanza firmata dal sindaco Giulio Murgia questa mattina, si apprende che tutti gli istituti scolastici verranno temporaneamente chiusi, da lunedì 28 a sabato 3.

"A seguito della comunicazione da parte dell’amministrazione sanitaria, con la quale si disponeva l’isolamento domiciliare obbligatorio di due soggetti risultati positivi al Sars-Cov2 - si legge nella nota -, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) con funzioni di monitoraggio per la ricostruzione della catena dei contatti con i soggetti positivi".

"Il monitoraggio, ancora in corso - prosegue il primo cittadino -, ha dato come primo riscontro un numero rilevante di persone venute a contatto con detti soggetti, in diversi casi risultanti appartenenti a nuclei familiari con componenti in età scolastica".

"Quindi, nelle more di avere i riscontri da parte dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale sull'esito dei primi test di verifica, risulta non rilevabile il grado di ipotetica diffusione del contagio e ho provveduto ad emettere un'ordinanza di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza delle scuole - riferisce ancora Murgia - di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Tertenia, e servizi scolastici ad esse collegate, a partire da lunedì 28 settembre 2020 fino a sabato 3 ottobre 2020".

"Tutti quelli che hanno avuto contatti con i soggetti positivi devono rispettare l’isolamento domiciliare in attesa di nuove indicazioni da parte dell’Amministrazione Sanitaria", conclude, consigliando "agli studenti pendolari che frequentano gli istituti superiori siti in altri Comuni di evitare qualsiasi contatto non protetto, in attesa dell’esito dei primi tamponi" e "la non frequentazione dei rispettivi istituti".