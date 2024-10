Luigi Frau, il 50enne indagato per arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo per aver preso parte al conflitto nel territorio del Donbass (Ucraina orientale), si era congedato dalla polizia nel 2007, ben prima dell'inizio della guerra scoppiata nel 2014. Secondo quanto riportato dall'Ansa aveva lavorato presso il Reparto mobile di Cagliari per molti anni per poi congedarsi dopo una breve parentesi in altri reparti.

Nel 2015, riportano alcune testate nazionali, venne fermato all'aeroporto di Bologna dai carabinieri del Ros che indagavano sui mercenari italiani impegnati nel conflitto del Donbas. Navigando in rete si trovano tantissime tracce della permanenza del sardo in quei territori.

Per il sito 'Ukraine Crisis media center' già il 28 novembre del 2014, pochi mesi dopo l'inizio del conflitto, Frau si trovava a Donetsk, città occupata. Attualmente il 50enne ha lavori saltuari e vive in una casa di campagna nell'hinterland di Cagliari.