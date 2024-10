Domani, martedì 5 luglio, alle ore 15:00 nei locali de Lo Quarter in Largo San Francesco ad Alghero, si terrà un’assemblea per affrontare i problemi relativi al futuro incerto dell'aeroporto e del territorio e programmare possibili azioni.

Tutta la popolazione è invitata a partecipare. Saranno presenti oltre al sindaco della Riviera del Corallo Mario Bruno, i primi cittadini di Sassari, Nicola Sanna, di Nuoro, Andrea Soddu, e di Bosa, Luigi Mastino.

“La cancellazione di 14 rotte estive dallo scalo algherese da parte di Ryanair, la decisione di chiudere la base a partire dal prossimo 1° novembre, stanno facendo emergere in tutta la loro gravità la situazione di crisi del comparto dell’accoglienza e la paralisi dell’economia di un intero territorio, dal sassarese, al nuorese, fino alla Planargia e al Montiferru”, ha detto il sindaco Mario Bruno.

“Si evidenzia un calo del numero di passeggeri nello scalo algherese pari a circa il 40% - continua il primo cittadino -. Non è più accettabile un’attesa così prolungata senza l’assunzione di decisioni da parte di chi ha titolo per intervenire. Entro qualche giorno, tra l’altro, scadono i termini per la privatizzazione della Sogeaal, a rischio ormai della perdita della concessione quarantennale e della sua stessa sopravvivenza”.