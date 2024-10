È di due morti il drammatico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la strada Carbonia-Portoscuso, nel Sulcis.

Per cause in corso di accertamento e secondo una prima ricostruzione, una Grande Punto condotta da Nicola Trudu, operaio 43enne del luogo, all'altezza del km 60 della Sp2, ha invaso la corsia di marcia opposta andando a scontrarsi frontalmente con un'altra auto, una BMW 320 condotta da Adriano Desogus, 29 anni, cuoco di Portoscuso, unico a bordo.

L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte. L'impatto è stato violentissimo, i due conducenti della auto sono morti sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia che hanno estratto con difficoltà i corpi dalle lamiere, le ambulanze del 118 e i Carabinieri della stazione di Carbonia, unitamente ai colleghi di Giba e dell'aliquota Radiomobile che si stanno occupando dei rilievi.