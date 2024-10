Un terribile incidente stradale si è verificato ieri notte verso le 23 sulla Statale 197 tra Furtei e Villamar.

Una Peugeot 207, condotta da Lucia Virdis, 42 anni e residente a Nuoro, e una Bmw serie 1, guidata da Filippo Giuseppe Deidda, 26 anni, di Gesturi, si sono scontrate al km 30.

L’impatto è stato tremendo: la donna è deceduta a causa del violento impatto tra i due mezzi, che le ha provocato un politrauma, mentre il giovane è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico di Monserrato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Entrambi i conducenti possedevano documenti di guida e di circolazione in regola. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale affidati al soccorso stradale. Per circa 2 ore dopo il sinistro, la viabilità è stata interrotta con l'ausilio dell'ANAS.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Furtei e di Villamatrona, i Vigili del fuoco di Sanluri e il personale sanitario delle ambulanze Emergency Sardegna di Senorbì e Sanluri.

Tantissimi i messaggi sul profilo Facebook di Lucia Virdis. Amici e conoscenti increduli per quanto accaduto. “Ricorderò sempre il tuo bellissimo sorriso”, “ti porterò sempre nel cuore”, “È proprio vero che la vita è un attimo...un giorno ci sei e l’indomani potremo non esserci più. Riposa in pace stella, porta la tua voglia di vivere e il tuo sorriso in paradiso”.