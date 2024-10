Scontro frontale tra una Jeep Compass e una Bmw sulla 125 Orientale sarda in provincia di Cagliari. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20 tra San Vito e Muravera.

A bordo della Jeep Compass viaggiava Fabrizio Selenu, 44 anni, di Tortolì, ex candidato sindaco alle elezioni dello scorso 26 maggio. L’uomo era in compagnia della ex moglie Maria Antonietta Murgia, 52 anni, in arte May Emme, stilista conosciuta e apprezzata in tutta la Sardegna, e di una ragazza lettone. A bordo della Bmw, invece, c’erano due ragazzi di Villaputzu, Carlo Porcu e Maurizio Mascia, di 32 e 29 anni.

I feriti sono stati trasportati dal 118 all'ospedale San Marcellino di Muravera, ma nella notte, viste le gravi condizioni di salute, Selenu è stato trasferito all’ospedale Marino di Caglairi, mentre la ex moglie è stata trasferita al Brotzu.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito e i vigili del fuoco.

Gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Si cerca di capire se il terribile scontro tra le due auto sia stato causato da una mancata precedenza o si sia trattato di uno scontro frontale.