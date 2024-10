Un terribile incidente stradale lungo la Strada provinciale 63 nella notte ha visto morire un piccolo di appena 4 anni di Bonnanaro.

Salvatore Sotgiu viaggiava a bordo dell'auto del padre Daniele, 36 anni, quando questi, per cause ancora da chiarire, ha tamponato un trattore guidato da Rino Satta, 30 anni, di Mores. Nell'impatto l'aratro del mezzo agricolo è penetrato fatalmente nell'abitacolo dell'auto trafiggendo il piccolo Salvatore e uccidendolo.

Inutili i soccorsi del 118.

Il padre del piccolo è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo. I parametri riscontrati non sono tali da imporre l'arresto per effetto della nuova normativa in materia di omicidio stradale.