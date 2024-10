Tre tecnici della direzione regionale della Protezione civile sono oggi in partenza, su richiesta del Dipartimento nazionale assieme ai colleghi di altre Regioni, per Macerata e le zone colpite dal terremoto.

"La Regione Sardegna, con il suo sistema di Protezione civile, anche questa volta è pronta a fare la sua parte in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale", afferma l'assessora della Difesa dell'Ambiente con delega alla Protezione civile Donatella Spano.

Si tratta di tre tecnici esperti che hanno già operato in contesti emergenziali. Avranno il compito di fornire supporto alla Regione Marche nelle attività di raccordo tra i Comuni colpiti e la Regione stessa. La disponibilità è richiesta per una durata tra i 15 e i 30 giorni per turno.

I tecnici si aggiungono ai volontari farmacisti sardi del sistema di Protezione civile già sul campo.