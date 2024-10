Terremoto politico a Palazzo Ducale. È di questa mattina la decisione del vice sindaco e assessore dei Servizi sociali, Gianfranco Meazza, di abbandonare la giunta comunale guidata da Nanni Campus. La decisione di Meazza sarebbe la conseguenza di un acceso scontro tra i due.

Secondo quanto trapela, mentre il diretto interessato per ora non ha voluto rilasciare dichiarazioni né ha dato sui social alcuna spiegazione delle dimissioni protocollate questa mattina, all'origine della frattura ci sarebbe la partecipazione di Meazza a un evento elettorale a sostegno della candidatura con FdI come consigliera regionale di Francesca Masala, a sua volta invitata da Campus a lasciare le deleghe assessoriali e il suo scranno in giunta subito dopo l'ufficializzazione della discesa in campo in vista del 25 febbraio.

La presenza di Meazza avrebbe infastidito il sindaco, il cui incontro chiarificatore con Meazza ha però portato alla rottura. Insieme a Francesca Masala, si era dimessa da assessora per partecipare alle regionali con Sardegna al Centro 2020 anche Alessandra Corda.