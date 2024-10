Si prospetta il commissariamento per il Comune di Serramanna, dove si sono dimessi 9 consiglieri su 17, e il sindaco Sergio Murgia è stato sfiduciato. Ad abbandonare il Consiglio comunale sono stati Giacomo Dettori, Michele Melis, Manuela Ortu e Carlo Pahler del gruppo "Progetto Serramanna". "Un atto politico dovuto e richiesto dall’elettorato serramannese - spiegano in una nota - che rappresentiamo e che oramai da tempo non condivide le scelte politiche compiute dal Sindaco Sergio Murgia e dalla sua Giunta".

"Tra le motivazioni che hanno portato i consiglieri a questo gesto estremo - si legge nel comunicato diffuso dai dimissionari -: la chiusura dell’ecocentro cittadino, la mancanza di un servizio efficiente nella gestione dell’acqua, la mancata risposta all’EGAS per la gestione dell’acqua che porterà il paese al passaggio forzato in Abbanoa, nonché le condizioni di degrado delle strade cittadine, i problemi irrisolti con le società sportive e per non aver avviato le procedure di messa in sicurezza di 'Ponti Nou', nonché per la cattiva gestione del Cisa Service che ha lasciato a casa i dipendenti per un anno. Questi sono solo alcuni dei problemi che toccano più da vicino i cittadini".

Le questioni sarebbero state "sollevate in diverse occasioni, tramite comunicazioni, mozioni ed interrogazioni, al Sindaco e alla sua Giunta che non hanno mai trovato risposta nelle azioni e nella programmazione politica. Con tale atto di forza i consiglieri esprimono il dissenso popolare nei confronti delle scelte politiche adottate dal Sindaco e dalla Giunta".

Anche i consiglieri della maggioranza Emilio Frongia, Marcello Frongia, Carlo Lai, Valter Mancosu, Anna Rita Zucca sono in linea con i colleghi dell'opposizione.