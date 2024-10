(Nella foto Antonio Canu durante le operazioni di sbarco di migranti a Cagliari)

Partirà sabato sera da Olbia per Civitavecchia, direzione Rieti, una squadra della Colonna Mobile Regionale Sarda della Fir-Cb-SER, Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band, che avrà compiti operativi presso la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C) di Rieti.

Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, l'Unità di Crisi Nazionale Fir-Cb-SER invia sul posto un'altra squadra che darà il cambio a quella che si trova attualmente nella città capoluogo del Lazio, dove due giorni fa si è registrata l’ultima scossa di terremoto di magnitudo 3.8 con epicentro Amatrice.

La squadra sarà guidata da Antonio Canu del Radio Club Alghero, già Presidente Regionale e coordinatore della Colonna regionale Sarda Fir-Cb-Ser, sempre pronto in prima linea per aiutare chi ha bisogno.

“Ringrazio la Federazione per un compito così importante e pieno di responsabilità – dice Canu -. Come sempre partiamo per dare il nostro piccolo contributo. Noi staremo nella Direzione Comando e Controllo dove sono riunite tutte le componenti del sistema Nazionale di Protezione Civile. Sarà una settimana impegnativa che sicuramente ci darà modo di crescere”.

La squadra farà rientro il 25 mattina.