Sabato prossimo, 14 gennaio, in Piazza del Rosario a Nuoro, con inizio alle ore 16:30, si terrà la serata in segno della solidarietà voluta e organizzata dal gruppo “Ballade Ballade Bois”, in collaborazione con l’associazione culturale Nugoresas, per sostenere l’associazione culturale “Lu Trainanà” di Caldarola, uno dei Comuni più colpiti dal terremoto nel Centro Italia lo scorso 30 ottobre.

L’iniziativa del gruppo, con Carlo Boeddu (organetto), Carlo Crisponi (voce), Giamichele Lai (trunfa e voce), Fabio Calzia (chitarra) e Giuseppe Cillara (cajon), è il frutto di un’antica amicizia con la formazione marchigiana che ha visto entrambi impegnati in diverse collaborazioni artistiche.

“Un grazie di cuore agli amici Ballade Ballade Bois dalla Sardegna per questa iniziativa, l'amicizia vera non ha confini geografici”, ha commentato l’associazione “Lu Trainanà” formata da Marco Meo (tamburellu, gnacchere, scargavottu e voce), Walter Bianchini (organetti e percussioni), Giovanni Cofani (fisarmonica, percussioni, voce), Danilo Campetelli (organetto, percussioni, voce).

Il gruppo della provincia di Macerata ha avviato il progetto “Zona Rossa” finalizzato alla documentazione dei danni prodotti dal sisma e del processo di ricostruzione, in modo di mantenere uno sguardo vigile e una veloce comunicazione per questo momento così delicato per le comunità del centro Italia.

Ecco il video

Venerdì pomeriggio, invece, si svolgerà un laboratorio di danze tradizionali marchigiane nei locali dell’associazione culturale “Nugoresas” in via Grazia Deledda a Nuoro alle ore 19.