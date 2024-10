Partirà da Solarussa la carovana della dodicesima edizione di “Terre di Confine Film Festival”. Per tre giorni il paese dell’oristanese ospiterà una serie di appuntamenti inseriti all’interno della kermesse organizzata dall’associazione Su Disterru e dedicata, quest’anno, alla cinematografia cilena.

Si partirà venerdì 8 marzo alle 17.30, nei locali della Casa Sanna, con la proiezione del cortometraggio “La Libertà”, il video-spot realizzato durante i laboratori di cinematografia che hanno coinvolto gli abitanti di Solarussa e Asuni.

Il programma sarà introdotto dal direttore artistico Marco Antonio Pani affiancato dal regista Enrico Pitzianti. I primi due ospiti due ospiti internazionali, il regista cileno Orlando Lübbert e il basco José María González, che nel corso del festival illustreranno diverse loro opere.

Spazio anche alle scuole: in mattinata Paola Gaidano coinvolgerà gli studenti dell’Istituto comprensivo attraverso i laboratori “Liberi tutti!” a cura di Osvic.

Le proiezioni inizieranno alle 18.00, con il cortometraggio “Historia de un oso” di Gabriel Osorio, per proseguire alle 20.00, con il corto documentario “Obreras saliendo de una fàbrica” di Jose Luis Torres Leiva.

Alle 20.30 verrà inaugurata l’installazione artistica “Il bosco delle trasparenze” che accoglie le poesie di Giovanni Bernuzzi, accompagnata dalle letture guida dell’attrice Isella Orchis. A Seguire una degustazione di prodotti locali e, alle 21.30, il film “Taxi para tres” del regista Orlando Lübbert, che si intratterrà a dialogare con il pubblico.

Sabato 9 marzo alle 11.00, a Casa Sanna, omaggio al compianto maestro Ermanno Olmicon la proiezione del film “Il posto”. Alle 16.00 sarà la volta del documentario “Nostalgia de la luz” di Patricio Guzmán.

Per la “Finestra sul corto sardo” si terranno due interessanti incontri: il primo alle 17.30 con Francesco Pirisi e il suo “Warlords” e il secondo alle 17.45 con Massimo Loi e il suo “Je ne veux pas mourir”, realizzato assieme a Gianluca Mangiasciutti.

Alle 18.15 si potrà assistere aCIRQO , ancora di Orlando Lübbert. Gran finale alle 21.00 con “Ovunque proteggimi”, l'ultimo film di Bonifacio Angius, accompagnato dall’incontro con l'attore Alessandro Gazale, protagonista maschile dell'opera.

Domenica 10 marzo la giornata conclusiva della tappa di Solarussa. Alle 11.00 in Casa Sanna, Enrico Pitzianti introdurrà l’incontro “Percorsi formativi col cinema nelle scuole dell’obbligo” organizzato e moderato da Andrea Mura (videomaker e formatore).

In programma gli interventi di Matteo Incollu, Alessandra Patti, Alessandra Piras, Ottavia Pietropoli, José María González, Orlando Lübbert, Alessandra Sento della Società Umanitaria, Cineteca Sarda, Sergio Scavio e Mariangela Bruno, responsabile Film literacy della Fondazione Sardegna Film Commission. I relatori proietteranno degli estratti video di laboratori svolti nelle scuole.

In chiusura avrà luogo la proiezione dei corti “Alla ricerca di madre natura” della classe 5^D - Scuola Primaria dell’I.C. “Gramsci-Rodari” e “About the sea” esito della residenza artistica per ragazzi “Cosa ci porta il mare” progetto del Muma/Museo del Mare, Marco Antonio Pani e Michela Anedda; “Coins” di Matteo Incollu e “La notte di Cesare” di Sergio Scavio.

Alle 15.30 per i più piccoli sarà proposto “Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe” di Walter Tournier. Alle 16.50, per la Finestra sul cinema sardo, spazio a “Cine Yagoua” progetto cine solidale di Andrea Mura e Chiara Andrich, saranno proiettati i documentari “Une dimanche au Village” di Zamandje Roger, Haranga Laurent, Soupoursou Dieudonne e “Fati” di Hamaita Soumai Celestine.

Alle 17.30 Marco Antonio Pani presenterà José María González e il suo “Darío en toma”. Alle 19.00 Paolo Zucca proporrà al pubblico un trailer del suo film "L'uomo che comprò la luna" di prossima uscita in sala. Alle 19.15 andrà in scena “Intillimania, Cile-Sardegna andata e ritorno”, incontro con Aldo Brigaglia introdotto da Nello Rubattu. La serata si concluderà con la proiezione di “Machuca” di Andrés Wood, uno dei film più famosi della storia del cinema cileno.